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В Винницкой области усилили карантинные мероприятия

В Винницкой области усилили карантинные мероприятия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Власти Винницкой области принимают меры, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции на территории области. Об этом во время брифинга рассказал председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский, передает УНН.

Он уточнил, что сегодня Винницкая область является свободной от болезни. Семнадцать подозрений на коронавирус - снято, однако за последние сутки появились две новые.

"Пациенты находятся на стационарном лечении в боксированной палате под постоянным медицинским наблюдением", - добавил Скальский.

Чтобы обезопасить людей от болезни, власти области усилили меры карантина. Речь идет о новом временном режиме работы продуктовых рынков. Так, с сегодняшнего дня продуктовые рынки, действующие на территории области будут работать с 10 до 14 в рабочие дни и с 10 до 17 в выходные дни, информирует председатель ОГА.

Скальский напомнил, что на въездах и выездах из населенных пунктов области установлены контрольно-пропускные пункты.

"Там работают сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, специалисты медицинских учреждений, имеющие право проводить санитарные обзоры вещей, багажа, транспортных средств", - рассказал председатель ОГА.

При необходимости - меры безопасности будут усилены, говорит Скальский.

"К сожалению, до сих пор не все люди понимают серьезность ситуации и свою ответственность. Для меня вопрос номер один - это здоровье и безопасность людей.

Я подчеркиваю, что готов вводить в дальнейшем более строгие меры, которые позволят и в дальнейшем эффективно контролировать распространение коронавирусной инфекции на территории области", - уточнил он.

Напомним, Винницкая область получила финансовую помощь в размере 15 млн грн от Юрия Косюка, владельца компании МХП - производителя курятины "Наша Ряба".

"МХП закупает 19 аппаратов искусственной вентиляции легких в комплекте с монитором пациента и кислородным концентратором для всех больниц Винницкой области, где есть инфекционные отделения.

Кроме того, для Ладижинской городской больницы, Тульчинской и Тростянецкой районных больниц будут осуществлены закупки средств индивидуальной защиты, поскольку на этих территориях проживает более 65% сотрудников МХП - винничан.

Также МХП будет оказывать помощь в поиске и приобретении всех необходимых средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, путем привлечения собственных специалистов департамента материально-технического обеспечения", - сообщили в Косюка.

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