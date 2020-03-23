В Винницкой области усилили карантинные мероприятия

Он уточнил, что сегодня Винницкая область является свободной от болезни. Семнадцать подозрений на коронавирус - снято, однако за последние сутки появились две новые.

"Пациенты находятся на стационарном лечении в боксированной палате под постоянным медицинским наблюдением", - добавил Скальский.

Чтобы обезопасить людей от болезни, власти области усилили меры карантина. Речь идет о новом временном режиме работы продуктовых рынков. Так, с сегодняшнего дня продуктовые рынки, действующие на территории области будут работать с 10 до 14 в рабочие дни и с 10 до 17 в выходные дни, информирует председатель ОГА.

Скальский напомнил, что на въездах и выездах из населенных пунктов области установлены контрольно-пропускные пункты.

"Там работают сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, специалисты медицинских учреждений, имеющие право проводить санитарные обзоры вещей, багажа, транспортных средств", - рассказал председатель ОГА.

При необходимости - меры безопасности будут усилены, говорит Скальский.

"К сожалению, до сих пор не все люди понимают серьезность ситуации и свою ответственность. Для меня вопрос номер один - это здоровье и безопасность людей.

Я подчеркиваю, что готов вводить в дальнейшем более строгие меры, которые позволят и в дальнейшем эффективно контролировать распространение коронавирусной инфекции на территории области", - уточнил он.

Напомним, Винницкая область получила финансовую помощь в размере 15 млн грн от Юрия Косюка, владельца компании МХП - производителя курятины "Наша Ряба".

"МХП закупает 19 аппаратов искусственной вентиляции легких в комплекте с монитором пациента и кислородным концентратором для всех больниц Винницкой области, где есть инфекционные отделения.

Кроме того, для Ладижинской городской больницы, Тульчинской и Тростянецкой районных больниц будут осуществлены закупки средств индивидуальной защиты, поскольку на этих территориях проживает более 65% сотрудников МХП - винничан.

Также МХП будет оказывать помощь в поиске и приобретении всех необходимых средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, путем привлечения собственных специалистов департамента материально-технического обеспечения", - сообщили в Косюка.