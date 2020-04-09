На Вінниччині понад 100 інфікованих коронавірусом

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Станом на сьогодні, 9 квітня, коронавірусна інфекція підтверджена у 102 людей, які наразі перебувають у Вінницькій області. Про це повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.