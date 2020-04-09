На Вінниччині понад 100 інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Станом на сьогодні, 9 квітня, коронавірусна інфекція підтверджена у 102 людей, які наразі перебувають у Вінницькій області. Про це повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.
"Станом на ранок 9 квітня у Вінницькій області лабораторно підтверджено 102 випадки коронавірусної хвороби", - розповів Скальський.
Так, за добу було виявлено 13 нових випадків захворювання на COVID-19. В тому числі, у 8 дітей: 3 – з міста Вінниця, 3 – з міста Гайсин, 1 - з Чернівецького району, 1 – з Вінницького району, поінформував голова ОДА.
Очільник області також зазначив, що сьогодні на самоізоляції вдома знаходиться 1 тис. 865 осіб.
Скальський розповів, що на даний час в області створено 69 мобільних медичних бригад.
"Станом на 9 квітня, за добу, такими бригадами було здійснено 63 виїзди, відібрано 121 зразок біологічного матеріалу для тестування", - повідомив голова ОДА.
Нагадаємо, найбільший виробник курятини в Україні, компанія МХП ("Наша Ряба") Юрія Косюка передала перші два апарати штучної вентиляції легенів до лікарень Вінницької області.
Загалом МХП виділив для Вінницької та Черкаської областей 15 і 14 млн грн відповідно. А до загальнодержавного фонду компанія перерахувала 55 млн грн.