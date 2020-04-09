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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Винницкой области более 100 инфицированных коронавирусом

В Винницкой области более 100 инфицированных коронавирусом

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. На сегодня, 9 апреля, коронавирусная инфекция подтверждена у 102 человек, которые сейчас находятся в Винницкой области. Об этом сообщил глав Винницкой ОГА Владислав Скальский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"По состоянию на утро 9 апреля в Винницкой области лабораторно пидтверджено 102 случая коронавирусной болезни", - рассказал Скальский.

Так, за сутки было обнаружено 13 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе, у 8 детей: 3 - из города Винница, 3 - из города Гайсин, 1 - из Черновицкого района, 1 - из Винницкого района, сообщил глава ОГА.

Глава области также отметил, что сегодня на самоизоляции дома находится 1 тыс. 865 человек.

Скальский рассказал, что в настоящее время в области создано 69 мобильных медицинских бригад.

"По состоянию на 9 апреля, за сутки, такими бригадами было совершено 63 выезда, отобран 121 образец биологического материала для тестирования", - сообщил глава ОГА.

Напомним, крупнейший производитель курятины в Украине, компания МХП ("Наша Ряба") Юрия Косюка передала первые два аппарата искусственной вентиляции легких в больницы Винницкой области.

В общем МХП выделил для Винницкой и Черкасской областей 15 и 14 млн грн соответственно. А в общегосударственный фонд компания перечислила 55 млн грн.

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