В Винницкой области более 100 инфицированных коронавирусом

КИЕВ. 9 апреля. УНН. На сегодня, 9 апреля, коронавирусная инфекция подтверждена у 102 человек, которые сейчас находятся в Винницкой области. Об этом сообщил глав Винницкой ОГА Владислав Скальский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.