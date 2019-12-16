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На Вінниччині легковик переїхав чоловіка, який лежав посеред дороги

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. На Вінниччині автомобіль Volkswagen Passat наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині. Від отриманих ушкоджень чоловік загинув на місці. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП області.

Повідомляється, що 14 грудня близько 22:00 години на автодорозі Стрижавка—Мізяківські Хутори сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля та пішохода. У результаті аварії 38-річний потерпілий помер на місці події.

“За попередньою інформацією, 19-річний житель села Мізяківські Хутори, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, допустив наїзд на мешканця с. Переорки, який лежав на проїзній частині дороги”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що автомобіль помістили на арештмайданчик.

Поліцією відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Буковині водій на швидкості збив 18-річну на переході.

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