На Вінниччині легковик переїхав чоловіка, який лежав посеред дороги

КИЇВ. 16 грудня. УНН. На Вінниччині автомобіль Volkswagen Passat наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині. Від отриманих ушкоджень чоловік загинув на місці. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП області.