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На Вінниччині двох рецидивістів засудили до "довічного" за жорстоке вбивство пенсіонера

На Вінниччині двох рецидивістів засудили до "довічного" за жорстоке вбивство пенсіонера

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. На Вінниччині суд визнав винними і засудив до довічного позбавлення волі двох рецидивістів, які вчинили розбійний напад і вбивство з особливою жорстокістю 79-річного чоловіка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.

"За принципової позиції Вінницької обласної прокуратури Вінницьким міським судом двох раніше неодноразово судимих осіб засуджено за вчинення розбійного нападу та вбивства з особливою жорстокістю. Прокурором у суді доведено, що обвинувачені наприкінці літа 2016 року у вечірній час доби увірвалися до веранди будинку 79-річного жителя Гайсинського району Вінницької області, який перебував вдома. Не відшукавши бажаних матеріальних цінностей, нападники вирішили вибити інформацію про їх місцезнаходження у господаря будинку. Застосовуючи фізичну силу, позбавивши потерпілого можливості пересуватися та чинити опір, діючи з особливою жорстокістю, вони нанесли йому численні удари по тілу руками та ногами, 16 ножових поранень, одне з них у вигляді "хреста" на тулубі. Від отриманих тілесних ушкоджень, потерпілий загинув", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дії засуджених кваліфіковані за п. п. 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України – умисне вбивство, тобто протиправне заподіяння смерті іншій особі, вчинене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб та за ч. 4 ст. 187 КК України – напад з метою заволодіння чужим майном (розбій), поєднаний з насильством, небезпечним для життя особи, яка зазнала нападу, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний із проникненням у житло, із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, вчинений особою, яка раніше вчинила розбій.

"Правову оцінку діям обвинувачених надано колегією суддів Вінницького міського суду, яка підтримала позицію прокурора та призначила обвинуваченим покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна та задовільнила цивільний позов потерпілої на загальну суму 305 тис. грн", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, завербований Росією найманець може отримати "довічне" за вбивство військового ЗСУ.

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