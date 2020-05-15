На Вінниччині чоловіка майже на два місяці довше протримали у виправній колонії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Прокуратура Вінницької області здійснила наглядову перевірку і виявила засудженого, якого протримали у виправній колонії майже на два місяці довше через невірне обрахування строків терміну покарання. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.
“Органами прокуратури Вінницької області, за результатами наглядових перевірок у сфері нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру, виявлено засудженого, який утримувався в установі виконання покарань області після фактичного відбуття покарання. Установлено, що в результаті невірного обрахування працівниками однієї з виправних колоній, засуджений незаконно утримувався в місцях позбавлення волі майже два місяці після завершення терміну покарання призначеного судом”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що органи прокуратури області внесли документ реагування і вказаного засудженого негайно звільнено з виправної колонії.
“За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування”, — додали у пресслужбі.
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