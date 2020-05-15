На Вінниччині чоловіка майже на два місяці довше протримали у виправній колонії

“Органами прокуратури Вінницької області, за результатами наглядових перевірок у сфері нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру, виявлено засудженого, який утримувався в установі виконання покарань області після фактичного відбуття покарання. Установлено, що в результаті невірного обрахування працівниками однієї з виправних колоній, засуджений незаконно утримувався в місцях позбавлення волі майже два місяці після завершення терміну покарання призначеного судом”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що органи прокуратури області внесли документ реагування і вказаного засудженого негайно звільнено з виправної колонії.

“За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування”, — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, “суд” у Криму залишив під арештом кримськотатарського громадянського журналіста Шейхалієва.