В Винницкой области мужчину почти на два месяца дольше продержали в исправительной колонии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Прокуратура Винницкой области осуществила наблюдательную проверку и обнаружила осужденного, которого продержали в исправительной колонии почти на два месяца дольше из-за неправильного расчета сроков срока наказания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
“Органами прокуратуры Винницкой области, по результатам надзорных проверок в сфере надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствах и других мер принудительного характера, выявлен осужденный, который содержался в учреждении исполнения наказаний области после фактического отбытия наказания. Установлено, что в результате неверного расчета работниками одной из исправительных колоний, осужденный незаконно содержался в местах лишения свободы почти два месяца после завершения срока наказания назначенного судом”, — говорится в сообщении.
Указано, что органы прокуратуры области внесли документ реагирования и указанный осужденный немедленно освобожден из исправительной колонии.
“По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование”, — добавили в пресс-службе.
Напомним, “суд” в Крыму оставил под арестом крымскотатарского гражданского журналиста Шейхалиева.