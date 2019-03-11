На Вінниччині чоловік стріляв у поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Винницькій області пасажир автомобіля з литовською реєстрацією стріляв у поліцейських, після того як ті виявили у водія авто патрони. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Патрульні на автодорозі між містом Калинівка та селом Корделівка зупинили автомобіль Audi A6 на литовській реєстрації. Після зупинки патрульні провели поверхневий огляд і виявили патрони у водія авто. Патрульні вирішили затримати водія та пасажира, однак останній вирвався та діставши пістолет один раз вистрелив у бік поліцейських. Після цього обоє чоловіків побігли у ліс. Після попереджувальних пострілів патрульні здійснили кілька пострілів у бік втікачів. Однак тим вдалося втекти. Поліцейські поранень не отримали.
Після втечі водія та пасажира патрульні провели детальний огляд авто та виявили в ньому патрони, а також водійське посвідчення одного з втікачів.
Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).
Як повідомляв УНН, у Миколаєві неповнолітні влаштували бійку зі стріляниною.