На вихідних в Україні стане дещо тепліше - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У п'ятницю, 6 вересня, по Україні пройдуть короткочасні дощі, температура вдень до 25°, на півдні - до 30 градусів. У вихідні, 7-8 вересня без опадів, температура дещо підвищиться. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Найближчої ночі в Приазов'ї та Криму, завтра вдень на півночі Лівобережжя та в більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів", - вказали синоптики.
Температура у західних, північних та Вінницькій областях вночі 8-13°, вдень 20-25°; на решті території вночі 11-16°, на узбережжі морів до 18°, вдень 23-28°, на півдні країни до 30°.
"У вихідні в Україні без опадів, температура дещо підвищиться; лише в неділю на заході країни місцями пройде короткочасний дощ з грозою", - додали в гідрометцентрі.
Нагадаємо, по Україні 5 вересня очікуються короткочасні дощі. Температура повітря вдень сягатиме 28 градусів тепла.