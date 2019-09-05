На выходных в Украине будет несколько теплее - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В пятницу, 6 сентября, в Украине пройдут кратковременные дожди, температура днем до 25°, на юге - до 30 градусов. В выходные, 7-8 сентября без осадков, температура несколько повысится. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"Ближайшей ночью в Приазовье и Крыму, завтра днем на севере Левобережья и в большинстве центральных областей местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков", - указали синоптики.
Температура в западных, северных и Винницкой областях ночью 8-13°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 11-16°, на побережье морей до 18°, днем 23-28°, на юге страны до 30°.
"В выходные в Украине без осадков, температура несколько повысится и только в воскресенье на западе страны местами пройдет кратковременный дождь с грозой", - добавили в гидрометцентре.
Напомним, по Украине 5 сентября ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем достигнет 28 градусов тепла.