На вихідних у столиці пройдуть сільськогосподарські ярмарки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У столиці на вихідних, 9 і 10 грудня, відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
У суботу, 9 грудня, ярмарки триватимуть у:
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- Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;
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- Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
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- Деснянському районі – вул. Милославська (у межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського); вул. О. Сабурова (у межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського);
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- Дніпровському районі – вул. А. Малишка, 9-19;
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- Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
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- Печерському районі – вул. К. Білокур;
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- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
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- Святошинському районі – вул. Академіка Кіпріанова, 2-28;
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- Солом’янському районі – вул. Стадіонна ( в межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);
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- Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17; вул. Подвойського, 2-12.
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У неділю, 10 грудня, ярмарки пройдуть у:
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- Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць М. Ломоносова та В. Касіяна);
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- Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
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- Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
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- Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;
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- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
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