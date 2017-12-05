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На вихідних у столиці пройдуть сільськогосподарські ярмарки

На вихідних у столиці пройдуть сільськогосподарські ярмарки

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. У столиці на вихідних, 9 і 10 грудня, відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

У суботу, 9 грудня, ярмарки триватимуть у:

  • Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • Деснянському районі – вул. Милославська (у межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського); вул. О. Сабурова (у межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського);
  • Дніпровському районі – вул. А. Малишка, 9-19;
  • Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
  • Печерському районі – вул. К. Білокур;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Святошинському районі – вул. Академіка Кіпріанова, 2-28;
  • Солом’янському районі – вул. Стадіонна ( в межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);
  • Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17; вул. Подвойського, 2-12.

У неділю, 10 грудня, ярмарки пройдуть у:

  • Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць М. Ломоносова та В. Касіяна);
  • Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
  • Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
  • Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Нагадаємо, стало відомо про програму новорічних та різдвяних заходів у Києві.

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