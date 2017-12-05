На выходных в столице пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В столице на выходных, 9 и 10 декабря, состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В субботу, 9 декабря, ярмарки пройдут в:
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- Голосеевском районе - ул. Голосеевская, 4-10, ул. Паньковская;
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- Дарницком районе - ул. Ревуцкого;
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- Деснянском районе - ул. Милославская (в пределах ул. Н. Закревского и просп. Маяковского); ул. Сабурова (в пределах ул. О. Бальзака и просп. Маяковского)
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- Днепровском районе - ул. А. Малышко, 9-19;
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- Оболонском районе - ул. Иорданская 1-9;
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- Печерском районе - ул. К. Билокур;
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- Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
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- Святошинском районе - ул. Академика Киприанова, 2-28;
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- Соломенском районе - ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита В. Липкивского и Богдановского);
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- Шевченковском районе - ул. В. Василевской, 1-17; ул. Подвойского, 2-12.
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В воскресенье, 10 декабря, ярмарки пройдут в:
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- Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
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- Печерском районе - ул. И. Кудри (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
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- Соломенском районе - ул. Ф. Эрнста, 14-А;
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- Святошинском районе - б-р Академика Вернадского, 79;
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- Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.
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Напомним, стало известно о программе новогодних и рождественских мероприятий в Киеве.