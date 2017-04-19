На вихідних у Києві відбудуться сільськогосподарські ярмарки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Традиційні сільськогосподарські ярмарки пройдуть у Києві 22-23 квітня в усіх районах міста. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"За сприяння Київської міської та районних державних адміністрацій 22-23 квітня в столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів", - йдеться у повідомленні.
22 квітня (субота) ярмарки відбудуться у:
Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
Деснянському районі – вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської і Радунської), вул. М. Цвєтаєвої (в межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського);
Дніпровському районі – б-р Праці, 1-9;
Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
Печерському районі – вул. К. Білокур;
Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;
Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць М. Донця та Героїв Севастополя, 35-А);
Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.
23 квітня (неділя) ярмарки відбудуться у:
Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Верховинна, 81-91;
Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Як повідомляв УНН 18 квітня, цього тижня у Києві відбудуться сезонні сільськогосподарські ярмарки.