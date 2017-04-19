На выходных в Киеве пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Традиционные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Киеве 22-23 апреля во всех районах города. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"При содействии Киевской городской и районных государственных администраций 22-23 апреля в столице пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров", - говорится в сообщении.
22 апреля (суббота) ярмарки состоятся в:
Голосеевском районе - ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
Дарницком районе - ул. Ревуцкого;
Деснянском районе - ул. Лесковская (в пределах улиц Милославской и Радунской), ул. М. Цветаевой (в пределах ул. Н. Закревского и просп. Маяковского)
Днепровском районе - б-р Труда, 1-9;
Оболонском районе - ул. Иорданская 1-9;
Печерском районе - ул. К. Билокур;
Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
Святошинском районе - ул. Григоровича-Барского, 7
Соломенском районе - ул. Героев Севастополя, 42 (в границах улиц М. Донца и Героев Севастополя, 35-А);
Шевченковском районе - ул. В. Василевской, 1-17.
23 апреля (воскресенье) ярмарки состоятся в:
Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц Вильямса и Ломоносова);
Печерском районе - ул. И. Кудри (в пределах ул. Иоанна Павла II и Чигорина);
Святошинском районе - б-р Академика Вернадского, 79, ул. Верховинная, 81-91;
Соломенском районе - ул. Ф. Эрнста, 14-А;
Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.
Как сообщал УНН 18 апреля, на этой неделе в Киеве состоятся сезонные сельскохозяйственные ярмарки.