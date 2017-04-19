На выходных в Киеве пройдут сельскохозяйственные ярмарки

"При содействии Киевской городской и районных государственных администраций 22-23 апреля в столице пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров", - говорится в сообщении.

22 апреля (суббота) ярмарки состоятся в:

Голосеевском районе - ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

Дарницком районе - ул. Ревуцкого;

Деснянском районе - ул. Лесковская (в пределах улиц Милославской и Радунской), ул. М. Цветаевой (в пределах ул. Н. Закревского и просп. Маяковского)

Днепровском районе - б-р Труда, 1-9;

Оболонском районе - ул. Иорданская 1-9;

Печерском районе - ул. К. Билокур;

Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);

Святошинском районе - ул. Григоровича-Барского, 7

Соломенском районе - ул. Героев Севастополя, 42 (в границах улиц М. Донца и Героев Севастополя, 35-А);

Шевченковском районе - ул. В. Василевской, 1-17.

23 апреля (воскресенье) ярмарки состоятся в:

Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц Вильямса и Ломоносова);

Печерском районе - ул. И. Кудри (в пределах ул. Иоанна Павла II и Чигорина);

Святошинском районе - б-р Академика Вернадского, 79, ул. Верховинная, 81-91;

Соломенском районе - ул. Ф. Эрнста, 14-А;

Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.

Как сообщал УНН 18 апреля, на этой неделе в Киеве состоятся сезонные сельскохозяйственные ярмарки.