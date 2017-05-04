На вихідних у Києві перекриють рух транспорту на вул. М.Трублаїні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. 6 та 7 травня з 07:00 до 20:00 у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття буде повністю обмежено рух транспорту на вул. Миколи Трублаїні (від кільцевого перехрестя з вул. Симиренка до Кільцевої дороги). Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"6 та 7 травня з 07:00 до 20:00 у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття буде повністю обмежено рух транспорту на вул. Миколи Трублаїні (від кільцевого перехрестя з вул. Симиренка до Кільцевої дороги)", - йдеться у повідомленні.
Комунальна корпорація "Київавтодор" закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, а також враховувати зазначену інформацію, плануючи свій маршрут.
Як повідомляв УНН 4 травня, сьогодні у столиці буде перекрито рух транспорту на вул. Трублаїні та вул. 9 Травня.