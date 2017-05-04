На выходных в Киеве перекроют движение транспорта на ул. Н.Трублаини
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. 6 и 7 мая с 07:00 до 20:00 в связи с ремонтом дорожного покрытия будет полностью ограничено движение транспорта на ул. Николая Трублаини (от кольцевого перекрестка с ул. Симиренко до Кольцевой дороги). Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"6 и 7 мая с 07:00 до 20:00 в связи с ремонтом дорожного покрытия будет полностью ограничено движение транспорта на ул. Николая Трублаини (от кольцевого перекрестка с ул. Симиренко до Кольцевой дороги)", - говорится в сообщении.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также учитывать указанную информацию, планируя свой маршрут.
Как сообщал УНН 4 мая, сегодня в столице будет перекрыто движение транспорта на ул. Трублаини и ул. 9 мая.