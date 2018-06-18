На вихідних горів центральний автовокзал Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Пожежа сталася у неділю на другому поверсі у приміщенні Київського центрального автовокзалу поблизу станції метро "Деміївська". Про це УНН повідомила речниця ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага.
З її слів, повідомлення про пожежу було отримано 17 червня о 3:25.
"На другому поверсі, стіни коридору, у місці, де групове прокладання електрокабелів, виникла пожежа з розповсюдженням на службове приміщення", - повідомила керівник прес-служби столичного управління ДСНС.
О 5:18 ліквідацію пожежі завершили.
Нагадаємо, у Києві під час пожежі у кав’ярні евакуювали 30 осіб.