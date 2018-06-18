На выходных горел центральный автовокзал Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Пожар произошел в воскресенье на втором этаже в помещении Киевского центрального автовокзала у станции метро "Демеевская". Об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.
По ее словам, сообщение о пожаре было получено 17 июня в 3:25.
"На втором этаже, стены коридора, в месте, где групповая прокладка электрокабелей, возник пожар с распространением на служебное помещение", - сообщила руководитель пресс-службы столичного управления ГСЧС.
В 5:18 ликвидацию пожара было завершено.
Напомним, в Киеве во время пожара в кафе эвакуировали 30 человек.