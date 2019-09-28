На відновлення інфраструктури Донбасу не вистачить навіть двох річних бюджетів – Криклій
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. На відновлення інфраструктури хоча б прифронтових районів Донбасу не вистачить навіть двох річних бюджетів Міністерства інфраструктури України. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН.
Відповідаючи на питання скільки коштів потрібно на відновлення інфраструктури хоча б прифронтових районів Донбасу, Криклій відповів:
"Це великі гроші, це точно не може підняти однорічний бюджет або навіть два річних бюджети. Треба говорити про великі горизонти. Для прикладу, Запорізький міст - це близько 12-14 млрд грн, а увесь дорожній фонд - 74 млрд грн. Тобто, якщо б вирішили все з дорожнього фонду фінансувати, то це 20% тільки на один міст виділити".
Нагадаємо, наприкінці жовтня в Маріуполі відбудеться великий інвестиційний форум, який буде зосереджений навколо залучення інвестицій, в першу чергу, в інфраструктурні об’єкти.