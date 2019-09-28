На восстановление инфраструктуры Донбасса не хватит даже двух годовых бюджетов - Криклий

Отвечая на вопрос сколько средств потребуется на восстановление инфраструктуры хотя бы прифронтовых районов Донбасса, Криклий ответил:

"Это большие деньги, это точно не может поднять годовой бюджет или даже два годовых бюджета. Надо говорить о больших горизонтах. Например, Запорожский мост - это около 12-14 млрд грн, а весь дорожный фонд - 74 млрд грн. То есть, если бы решили все из дорожного фонда финансировать, то это 20% только на один мост выделить".

Напомним, в конце октября в Мариуполе состоится большой инвестиционный форум, который будет сосредоточен вокруг привлечения инвестиций, в первую очередь, в инфраструктурные объекты.