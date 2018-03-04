На виборчих дільницях в Італії утворилися черги
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У містах Італії під час голосування за кандидатів у новий парламент на виборчих дільницях утворилися великі черги. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Express.
Зокрема Римі, Мілані, Турині та Тоскані на дільницях були довгі затримки через нове виборче законодавство.
Окрім того виборців просять чекати, адже цього року на парламентських виборах запровадили жорсткіші заходи безпеки, які застосовують до та після фактичного голосування.
До того ж, бюлетені для голосування тепер позначені спеціальними наліпками для ідентифікації — нововведення проти шахрайства та підроблення голосів на виборах. Унікальний код на кожному бюлетені двічі перевіряють спостерігачі, що також забирає певну кількість часу.
На півдні у Палермо та Сицилії — виборчий процес уповільнився, адже громадян після голосування попросили повернутися знову та переголосувати. Така ситуація виникла, адже людям видали неправильні бюлетені.
За різними підрахунками, понад 200 тисяч бюлетенів у країні треба було перевидати та знову доставити на виборчі дільниці.
Pochi minuti fa, gli elettori di #Villeneuve in attesa ai #seggi. #elezioni4marzo #elezioni4marzo #ElezioniPolitiche #elezionipolitiche2018 pic.twitter.com/C6a56jfvFx— Tgr Rai VdA (@tgrvda) 4 березня 2018 р.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Італії пройшли парламентські вибори.