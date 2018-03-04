На избирательных участках в Италии образовались очереди
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В городах Италии во время голосования за кандидатов в новый парламент на избирательных участках образовались большие очереди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Express.
В частности Риме, Милане, Турине и Тоскане на участках были длинные задержки из-за новое избирательное законодательство.
Кроме того избирателей просят ждать, ведь в этом году на парламентских выборах ввели жесткие меры безопасности, применяемые до и после фактического голосования.
К тому же, бюллетени для голосования теперь обозначены специальными наклейками для идентификации - новшество против мошенничества и подделки голосов на выборах. Уникальный код на каждом бюллетене дважды проверяют наблюдатели, что также занимает определенное количество времени.
На юге в Палермо и Сицилии - избирательный процесс замедлился, ведь граждан после голосования попросили вернуться снова и переголосовать. Такая ситуация возникла, ведь людям выдали неправильные бюллетени.
По разным подсчетам, более 200 тысяч бюллетеней в стране надо было переиздать и снова доставить на избирательные участки.
Pochi minuti fa, gli elettori di #Villeneuve in attesa ai #seggi . # elezioni4marzo # elezioni4marzo #ElezioniPolitiche # elezionipolitiche2018 pic.twitter.com/C6a56jfvFx- Tgr Rai VdA (@tgrvda) 4 марта 2018
Как сообщал УНН, сегодня в Италии прошли парламентские выборы.