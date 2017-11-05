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На виборах в Каталонії очікується напружена боротьба

На виборах в Каталонії очікується напружена боротьба

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Опитування громадської думки прогнозує жорсткі передвиборні перегони між партіями, які виступають за і проти незалежності Каталонії від Іспанії, передає УНН з посиланням на Associated Press.

Партії, які виступають за відділення, утримували більшість в 72 з 135 місць в парламенті Каталонії перед тим, як були розпущені іспанською владою після голосування за проголошення незалежності регіону. Іспанська влада потім виступила з вимогою проведення позачергових виборів для Каталонії 21 грудня.

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Згідно з опитуванням громадської думки, опублікованого каталонською газетою, три партії, які виступають за відділення, набирають від 66 до 69 місць на виборах в грудні. Для більшості потрібно 68 місць.

Опитування охоплює 1233 жителів Каталонії у період між 30 жовтня і 3 листопада. Похибка становить 2,8%.

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