На выборах в Каталонии ожидается напряжённая борьба

Партии, которые выступают за отделение, удерживали большинство в 72 из 135 мест в парламенте Каталонии перед тем, как были распущены испанскими властями после голосования за провозглашение независимости региона. Испанские власти затем потребовали внеочередных выборов для Каталонии 21 декабря.

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Согласно опросу общественного мнения, опубликованного каталонской газетой, три партии, которые выступают за отделение, набирают от 66 до 69 мест на выборах в декабре. Для большинства требуется 68 мест.

Опрос охватывает 1233 жителей Каталонии в период между 30 октября и 3 ноября. Погрешность составляет 2,8%.