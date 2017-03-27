На виборах у Болгарії перемагає проєвропейська партія
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Проєвропейська партія “Громадяни за європейський розвиток Болгарії” набирає найбільшу кількість голосів на парламентських виборах у країні. Про це свідчать дані екзит-полу, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Найсильнішою політичною силою за підсумками парламентських виборів у Болгарії, які відбулися в неділію, 26 березня, стає проєвропейська партія “Громадяни за європейський розвиток Болгарії”.
Про це свідчать оприлюднені після закриття дільниць дані екзит-полів. За даними опитування інституту Alpha Research, оприлюдненими в ефірі державного телебачення, ГЕРБ здобуває 32,2 відсотка голосів виборців. Таким чином, партія екс-прем’єра Бойко Борисова буде першою політичною силою, яка отримає мандат на формування урядової коаліції.
На другому місці за кількістю набраних голосів — Болгарська соціалістична партія, яку вважають проросійською. За даними екзит-полів, соціалісти набирають близько 28 відсотків голосів.
Варто зазначити, що до парламенту можуть потрапити ще три партії. Одна з них — націоналістична партія “Об’єднаних патріотів”.
Як повідомляв УНН, дострокові парламентські вибори депутатів 44-го Народного зібрання почалися сьогодні в Болгарії. В 7:00 за місцевим часом по всій країні відкрилися більше 12 тис. виборчих дільниць.