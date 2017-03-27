На выборах в Болгарии побеждает проевропейская партия
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Проевропейская партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" набирает наибольшее количество голосов на парламентских выборах в стране. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Сильной политической силой по итогам парламентских выборов в Болгарии, которые состоялись в воскреесенье, 26 марта, становится проевропейская партия "Граждане за европейское развитие Болгарии".
Об этом свидетельствуют обнародованные после закрытия участков данные экзит-полов. По данным опроса института Alpha Research, опубликованным в эфире государственного телевидения, ГЭРБ набирает 32,2 процента голосов избирателей. Таким образом, партия экс-премьера Бойко Борисова будет первой политической силой, которая получит мандат на формирование правительственной коалиции.
На втором месте по количеству набранных голосов - Болгарская социалистическая партия, которую считают пророссийской. По данным экзит-полов, социалисты набирают около 28 процентов голосов.
Стоит отметить, что в парламент могут попасть еще три партии. Одна из них - националистическая партия "Объединенных патриотов".
Как сообщал УНН, досрочные парламентские выборы депутатов 44-го Народного собрания начались сегодня в Болгарии . В 7:00 по местному времени по всей стране открылись более 12 тыс. избирательных участков.