На выборах в Болгарии побеждает проевропейская партия

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 60251 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 110541 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 125920 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 134854 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127547 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119362 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106685 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107671 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103960 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На выборах в Болгарии побеждает проевропейская партия

На выборах в Болгарии побеждает проевропейская партия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Проевропейская партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" набирает наибольшее количество голосов на парламентских выборах в стране. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .

Сильной политической силой по итогам парламентских выборов в Болгарии, которые состоялись в воскреесенье, 26 марта, становится проевропейская партия "Граждане за европейское развитие Болгарии".

Об этом свидетельствуют обнародованные после закрытия участков данные экзит-полов. По данным опроса института Alpha Research, опубликованным в эфире государственного телевидения, ГЭРБ набирает 32,2 процента голосов избирателей. Таким образом, партия экс-премьера Бойко Борисова будет первой политической силой, которая получит мандат на формирование правительственной коалиции.

На втором месте по количеству набранных голосов - Болгарская социалистическая партия, которую считают пророссийской. По данным экзит-полов, социалисты набирают около 28 процентов голосов.

Стоит отметить, что в парламент могут попасть еще три партии. Одна из них - националистическая партия "Объединенных патриотов".

Как сообщал УНН, досрочные парламентские выборы депутатов 44-го Народного собрания начались сегодня в Болгарии . В 7:00 по местному времени по всей стране открылись более 12 тыс. избирательных участков.

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