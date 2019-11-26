На весіллі у Львові отруїлись 11 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Львові під час святкування весілля у закладі громадського харчування отруїлися 11 людей, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області.
Так, 25.11.2019 року, о 16:10, надійшло термінове повідомлення від КНП ЛОР "Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня" щодо постраждалих 11 дорослих осіб, 9 з яких госпіталізовано з діагнозом гостра кишкова інфекція з числа учасників святкування весілля в закладі громадського харчування "Менестрель" ТзОВ "Менестрель", розташованого за адресою: м. Львів, проспект Червоної Калини, 127-А.
Стан усіх хворих – середньої важкості. Постраждалі скаржились на підвищення температури тіла, головний біль, тошноту, блювоту, біль в животі, частий рідкий стілець. При зборі епіданамнезу встановлено що 11 постраждалих вживали різноманітні вироби з м’яса та риби, салати.
Спеціалістами Львівського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області спільно з Львівським міським відділом ДУ "Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України" розпочато комплекс заходів по локалізації та встановленню причин виникнення спалаху.