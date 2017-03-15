На великому хабарі затримано начальника Львівського СІЗО
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 березня. УНН. Військова прокуратура затримала на хабарі начальника Львівського СІЗО. Про це кореспонденту УНН розповіли у прес-службі військової прокуратури у Львівській області.
“Вчора військова прокуратура Львівського гарнізону спільно із СБУ викрила на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди начальника львівської установи виконання покарань”, — розповіли у військовій прокуратурі.
Затримали начальника при одержанні хабара у розмірі 50 тис. грн.
Нагадаємо, на початку березня адвоката та помічника судді одного із районних судів міста Львова затримали “на гарячому” працівники прокуратури Львівської області спільно з управлінням захисту економіки Нацполіції у Львівській області.