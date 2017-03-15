На крупной взятке задержан начальник Львовского СИЗО

"Вчера военная прокуратура Львовского гарнизона совместно с СБУ разоблачила на вымогательстве и получении неправомерной выгоды начальника львовской учреждения исполнения наказаний", - рассказали в военной прокуратуре.

Задержали начальника при получении взятки в размере 50 тыс. грн.

Напомним, в начале марта адвоката и помощника судьи одного из районных судов города Львова задержали "на горячем" работники прокуратуры Львовской области совместно с управлением защиты экономики Нацполиции во Львовской области.