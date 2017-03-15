На крупной взятке задержан начальник Львовского СИЗО
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 марта. УНН. Военная прокуратура задержала на взятке начальника Львовского СИЗО. Об этом корреспонденту УНН рассказали в пресс-службе военной прокуратуры во Львовской области.
"Вчера военная прокуратура Львовского гарнизона совместно с СБУ разоблачила на вымогательстве и получении неправомерной выгоды начальника львовской учреждения исполнения наказаний", - рассказали в военной прокуратуре.
Задержали начальника при получении взятки в размере 50 тыс. грн.
Напомним, в начале марта адвоката и помощника судьи одного из районных судов города Львова задержали "на горячем" работники прокуратуры Львовской области совместно с управлением защиты экономики Нацполиции во Львовской области.