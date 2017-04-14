На Великдень у столиці очікується невеликий дощ
Київ • УНН
КИІВ. 14 квітня. УНН. Завтра в столиці прогнозується погода без опадів, на Великдень - 16 квітня - очікується невеликий дощ. Про це у коментарі УНН повідомила начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмила Савченко.
"У Києві завтра очікується без опадів, температура вдень 10-12 вище нуля, вночі 4-6 вище нуля", - повідомила Л.Савченко.
За її словами, 16 квітня в столиці буде невеликий дощ.
Вдень температура повітря очікується 10-12 вище нуля, вночі 4-6 вище нуля.
Нагадаємо, 14 квітня в Україні пройдуть дощі.