На Пасху в столице ожидается небольшой дождь
Киев • УНН
Киив. 14 апреля. УНН. Завтра в столице прогнозируется погода без осадков, на Пасху - 16 апреля - ожидается небольшой дождь. Об этом в комментарии УНН сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.
"В Киеве завтра ожидается без осадков, температура днем 10-12 выше нуля, ночью 4-6 выше нуля", - сообщила Л.Савченко.
По ее словам, 16 апреля в столице будет небольшой дождь.
Днем температура воздуха будет 10-12 выше нуля, ночью - 4-6 выше нуля.
Напомним, 14 апреля в Украине пройдут дожди.