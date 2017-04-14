На Пасху в столице ожидается небольшой дождь

Киив. 14 апреля. УНН. Завтра в столице прогнозируется погода без осадков, на Пасху - 16 апреля - ожидается небольшой дождь. Об этом в комментарии УНН сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.