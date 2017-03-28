На Великдень призначено ще один додатковий поїзд
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. На великодні свята з 13 по 18 квітня "Укрзалізниця" призначила ще один додатковий поїзд - № 217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів, а також збільшила періодичність курсування ще 3 графікових поїздів: № 134/133 Миколаїв – Івано-Франківськ, № 148 Одеса – Київ, № 92 Костянтинівка – Одеса, передає УНН із посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
Як повідомили у прес-службі, додатковий поїзд № 217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів відправиться з Києва 14, 16 квітня, а зворотно з Рахова 15, 17 квітня. Відправлення з Києва о 15:22 та прибуття до Рахова наступного дня о 07:15. Зворотно відправлення з Рахова о 17:38 та прибуття до Києва наступного дня о 09:16. У складі поїзда купейні та плацкартні вагони.
Поїзд прямуватиме, зокрема, через Шепетівку, Львів, Івано-Франківськ, Яремче та Ворохту.
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Нагадаємо, що раніше на святкові дати Укрзалізниця призначила додаткові поїзди:
1. № 191/192 Київ – Львів, відправленням з Києва та Львова 14, 15 та 17 квітня.
2. № 197/198 Київ – Ковель, відправленням з Києва та Ковеля 15, 17 квітня.
3. № 179 Київ – Дніпро, з Києва та Дніпра 15 та 17 квітня.
4. № 185 Львів – Ужгород, зі Львова й Ужгорода 14 квітня.
5. № 235 Харків – Ужгород, відправленням з Харкова 14, 17 квітня.
6. Інтерсіті+ № 728/727 Київ – Харків, з Києва та Харкова 14, 17 квітня.
7. № 231 Дніпро – Івано-Франківськ, із Дніпра 14, 16 квітня, з Івано-Франківська 15, 17 квітня.
8. № 270/269 Одеса – Харків, з Одеси 13, 17 квітня, з Харкова 14, 18 квітня.
Крім цього, Укрзалізниця збільшила періодичність курсування 6 цілорічних поїздів:
1. № 134/133 Миколаїв – Івано-Франківськ, з Миколаєва 14, 17 квітня, з Івано-Франківська 15, 18 квітня.
2. № 148 Одеса – Київ, з Одеси 14, 16, 18 квітня, з Чернівців 13, 15, 17 квітня.
3. № 92 Костянтинівка – Одеса, з Костянтинівки 13, 15, 17 квітня, з Одеси 14, 16, 18 квітня.
4. № 63/64 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса, з Дніпра 14, 16, 18 квітня, зворотно з Одеси 15, 17 квітня.
5. № 136 Одеса – Чернівці, з Одеси 14, 16, 18 квітня, з Чернівців 13, 15, 17 квітня.
6. Інтерсіті+ № 736 Київ – Запоріжжя, із Києва та Запоріжжя 15 та 18 квітня.