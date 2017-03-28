На Пасху назначен еще один дополнительный поезд

Как сообщили в пресс-службе, дополнительный поезд № 217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов отправится из Киева 14, 16 апреля, а обратно из Рахова 15, 17 апреля. Отправление из Киева в 15:22 и прибытие в Рахова на следующий день в 07:15. Обратно отправление из Рахова в 17:38 и прибытие в Киев на следующий день в 09:16. В составе поезда купейные и плацкартные вагоны.

Поезд будет следовать, в частности, через Шепетовку, Львов, Ивано-Франковск, Яремче и Ворохту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще один дополнительный поезд назначили на Пасху

Напомним, что ранее на праздничные даты "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда:

1. № 191/192 Киев - Львов отправлением из Киева и Львова 14, 15 и 17 апреля.

2. № 197/198 Киев - Ковель отправлением из Киева и Ковеля 15, 17 апреля.

3. № 179 Киев - Днепр, из Киева и Днепра 15 и 17 апреля.

4. № 185 Львов - Ужгород, из Львова и Ужгорода 14 апреля.

5. № 235 Харьков - Ужгород отправлением из Харькова 14, 17 апреля.

6. Интерсити + № 728/727 Киев - Харьков, из Киева и Харькова 14, 17 апреля.

7. № 231 Днепр - Ивано-Франковск, с Днепра 14, 16 апреля, из Ивано-Франковска 15, 17 апреля.

8. № 270/269 Одесса - Харьков, из Одессы 13, 17 апреля, из Харькова 14, 18 апреля.

Кроме этого, Укрзализныця увеличила периодичность курсирования 6 круглогодичных поездов:

1. № 134/133 Николаев - Ивано-Франковск, из Николаева 14, 17 апреля, из Ивано-Франковска 15, 18 апреля.

2. № 148 Одесса - Киев, из Одессы 14, 16, 18 апреля, из Черновцов 13, 15, 17 апреля.

3. № 92 Константиновка - Одесса, из Константиновки 13, 15, 17 апреля, из Одессы 14, 16, 18 апреля.

4. № 63/64 Днепр - Кривой Рог - Одесса, с Днепра 14, 16, 18 апреля, обратно из Одессы 15, 17 апреля.

5. № 136 Одесса - Черновцы, из Одессы 14, 16, 18 апреля, из Черновцов 13, 15, 17 апреля.

6. Интерсити + № 736 Киев - Запорожье, из Киева и Запорожья 15 и 18 апреля.