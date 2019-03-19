На утримання АРМА в 2018 році було витрачено близько 92 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На утримання Агентства з розшуку та менеджменту активів в 2018 році було витрачено близько 92 млн грн. Про це під час презентації у Києві заявив голова АРМА Антон Янчук, передає кореспондент УНН.
“Бюджетом на утримання АРМА в 2018 році було витрачено близько 92 млн грн. 92 млн грн коштувала державі вся діяльність АРМА”, — сказав Янчук.
З його слів, ця вартість включає у себе дві ключові функції — управління арештованим майном і розшук майна для цілей його арешту в кримінальних провадженнях.
“У межах функції з розшуку майна АРМА було розглянуто понад тисячу звернень від правоохоронних органів. За результатами звернень було арештовано понад 200 об’єктів нерухомого майна на загальну суму півмільярда доларів”, — додав він.
Як повідомляв УНН, у 2018 році Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) надіслало 81 запит до інших країн стосовно виявлення та розшуку активів у межах кримінальних проваджень.