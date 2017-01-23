На Україну знову насуваються сильні морози
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. З 25 по 27 січня в Україні передбачаються сильні морози. Про це кореспонденту УНН повідомила начальник відділу метеорологічних прогнозів Гідрометцентру Людмила Савченко.
"25-27 січня буде похолодання. Температура буде вночі -13… -19 градусів, у східній половині місцями -20… -24 градуси, а денна -5… -11 градусів", – розповіла вона.
Л.Савченко зазначила, що похолодання розпочнеться з північних, північно-східних областей і пошириться на всю територію країни.
До того ж, за її словами, 25 січня варто очікувати невеликий сніг у всіх регіонах.