На Украину снова надвигаются морозы

"25-27 января будет похолодание. Температура будет ночью -13... -19 градусов, в восточной половине местами -20... -24 градуса, а дневная -5... -11 градусов", - рассказала она.

Л.Савченко отметила, что похолодание начнется с северных, северо-восточных областей и распространится на всю территорию страны.

К тому же, по ее словам, 25 января следует ожидать небольшой снег во всех регионах.