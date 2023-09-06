На Україну, ймовірно, летять кілька груп дронів-камікадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. російські окупанти, ймовірно, запустили кілька ударних дронів-камікадзе на територію України. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.
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«Увага! Імовірні пуски декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed". Про зміну обстановки повідомимо додатково! Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!», — йдеться у повідомленні.
Актуальну мапу повітряних тривог можна переглянути тут.
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