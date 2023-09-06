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29 березня, 17:57 • 268885 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 353247 перегляди

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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

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28 березня, 18:00 • 217374 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 202589 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 163364 перегляди

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На Україну, ймовірно, летять кілька груп дронів-камікадзе

На Україну, ймовірно, летять кілька груп дронів-камікадзе

Київ • УНН

 • 2130436 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. російські окупанти, ймовірно, запустили кілька ударних дронів-камікадзе на територію України. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Увага! Імовірні пуски декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed". Про зміну обстановки повідомимо додатково! Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!», — йдеться у повідомленні.

Актуальну мапу повітряних тривог можна переглянути тут.

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