Україну накриють морози в кінці місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Україні 24-27 лютого очікується значне похолодання, місцями до 25 градусів морозу. Про це повідомляє УНН с посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.
Так, 24 лютого до 10-16° морозу, у Чернігівській, Сумській та Харківській областях до 16-21° морозу; на півдні країни та Закарпатті до 3-9° морозу;
25 лютого до 14-19° морозу, у Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях до 17-22° морозу; у південній частині та на Закарпатті до 8-13° морозу;
Також 26-27 лютого температура вночі 14-20° морозу, у Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями до 25° морозу; у південній частині температура суттєво не зміниться.
У Київській області 25-27 лютого до 17-22° морозу (у Києві 16-19° морозу), місцями по області до 24° морозу.
Нагадаємо, починаючи з 20 лютого, температура в Україні почне знижуватися.