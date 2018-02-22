Украину накроют морозы в конце месяца

Так, 24 февраля в 10-16° мороза, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях до 16-21° мороза; на юге страны и Закарпатье до 3-9° мороза;

25 февраля в 14-19° мороза, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях до 17-22° мороза; в южной части и на Закарпатье до 8-13° мороза;

Также 26-27 февраля температура ночью 14-20° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25° мороза; в южной части температура существенно не изменится.

В Киевской области 25-27 февраля по 17-22° мороза (в Киеве 16-19° мороза), местами по области до 24° мороза.

Напомним, начиная с 20 февраля, температура в Украине начнет снижаться.