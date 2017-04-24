На Україну накладуть санкції у разі вимкнення води на Луганщині - Г.Тука

“Виходячи з певних гуманітарних міжнародних постанов, ми не маємо право як держава перекрити постачання питної води для населення. Тому, скоріше за все, буде прийнято рішення не відключати Попаснянський водоканал, аби не наразитись на дуже жорсткі санкції, які неминуче спіткають нашу державу у разі порушення гуманітарних норм,” — сказав він.

Нагадаємо, 13 лютого, комунальному підприємству “Попаснянський водоканал” було сплачено 2,9 млн грн за водопостачання на непідконтрольну Уряду України територію Луганської області.

Як повідомляв УНН, в Україні оприлюднили механізм оплати боргу за водопостачання населенню в окупованих районах Луганщини.