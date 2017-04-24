На Україну накладуть санкції у разі вимкнення води на Луганщині - Г.Тука

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Якщо Україна відключить Попасняньський районний водоканал, країна наразиться на дуже жорсткі санкції за порушення гуманітарних норм. Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука, передає УНН.

“Виходячи з певних гуманітарних міжнародних постанов, ми не маємо право як держава перекрити постачання питної води для населення. Тому, скоріше за все, буде прийнято рішення не відключати Попаснянський водоканал, аби не наразитись на дуже жорсткі санкції, які неминуче спіткають нашу державу у разі порушення гуманітарних норм,” — сказав він.

Нагадаємо, 13 лютого, комунальному підприємству “Попаснянський водоканал” було сплачено 2,9 млн грн за водопостачання на непідконтрольну Уряду України територію Луганської області.

Як повідомляв УНН, в Україні оприлюднили механізм оплати боргу за водопостачання населенню в окупованих районах Луганщини.

Українські Національні Новини

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