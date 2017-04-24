На Украине наложат санкции в случае отключения воды на Луганщине - Г.Тука

"Исходя из определенных гуманитарных международных постановлений, мы не имеем права как государство перекрыть поставки питьевой воды для населения. Поэтому, скорее всего, будет принято решение не отключать Попаснянский водоканал, чтобы не подвергнуться очень жесткие санкции, которые неизбежно сталкиваются наше государство в случае нарушения гуманитарных норм ", - сказал он.

Напомним, 13 февраля, коммунальному предприятию "Попаснянский водоканал" было уплачено 2900000 грн за водоснабжение на неподконтрольных правительству Украины территорию Луганской области.

Как сообщал УНН, в Украине обнародовали механизм оплаты долга за водоснабжение населению в оккупированных районах Луганщины.