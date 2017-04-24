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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26543 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 90852 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146491 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112881 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114192 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111092 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103210 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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На Украине наложат санкции в случае отключения воды на Луганщине - Г.Тука

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Если Украина отключит Попасняньський районный водоканал, страна подвергнется очень жесткие санкции за нарушение гуманитарных норм. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, передает УНН.

"Исходя из определенных гуманитарных международных постановлений, мы не имеем права как государство перекрыть поставки питьевой воды для населения. Поэтому, скорее всего, будет принято решение не отключать Попаснянский водоканал, чтобы не подвергнуться очень жесткие санкции, которые неизбежно сталкиваются наше государство в случае нарушения гуманитарных норм ", - сказал он.

Напомним, 13 февраля, коммунальному предприятию "Попаснянский водоканал" было уплачено 2900000 грн за водоснабжение на неподконтрольных правительству Украины территорию Луганской области.

Как сообщал УНН, в Украине обнародовали механизм оплаты долга за водоснабжение населению в оккупированных районах Луганщины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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