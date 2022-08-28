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The New York Times

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На Україну чекає найхолодніша зима за останні десятиліття: глава “Нафтогазу” закликав підготуватися

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття. Як заявив голова НАК “Нафтогаз” Юрій Вітренко, температура в приміщеннях буде на рівні 17–18°C, що приблизно на чотири градуси нижче за норму, і порадив українцям підготуватися до холодів. Про це УНН пише з посиланням на The Guardian.

На Україну чекає найхолодніша зима за останні десятиліття: глава “Нафтогазу” закликав підготуватися

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На випадок, якщо температура повітря на вулиці впаде до -10 градусів – українцям потрібно запастись теплим одягом, ковдрами та бути готовими до холодів.

За словами Вітренко, опалювальний сезон в Україні настане пізніше і закінчиться раніше цієї зими. Це залежатиме від міжнародних партнерів України, які мають надати кошти для імпорту газу, а також можливі непередбачені обставини війни. Зокрема, якщо росія знищить газову інфраструктуру чи сприятиме подальшому скороченню постачання газу до Європи.

"Без фінансової підтримки нам не вистачатиме газу, а це означатиме, що у нас будуть дуже високі ризики виходу з ладу енергосистеми. Будуть відключення на великих ділянках", — повідомив голова "Нафтогазу".

Україні потрібно близько 10 мільярдів доларів на імпорт газу.

Додамо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна готова до опалювального сезону на 75%, але головний ризик – терористичні акти росії проти критичної інфраструктури, тому уряд виділив 1,4 млрд грн на обладнання, щоб реагувати у випадку необхідності.

Українські Національні Новини

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