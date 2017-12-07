На українському ринку газу немає жодного монополіста – "Нафтогаз"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. На українському оптовому ринку газу немає жодного монополіста. Про це заявив директор з розвитку бізнесу НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко на брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Наразі український оптовий ринок газу повністю інтегрований з європейським. На ньому немає жодного гравця, який займає монопольне становище”, — наголосив він.
Як уточнив Ю.Вітренко, “Нафтогаз” підтримує розвиток ринку, зокрема й біржового ринку газу, який є критично важливим для побудови ринку за європейським зразком.
Сьогодні, за словами директора з розвитку бізнесу “Нафтогазу”, цьому ринку бракує як регулювання з боку НКРЕКП, так і регулювання з боку НКЦПФР, а також регулювання безпосередньо товарних бірж.
“Ми усіляко підтримуємо розвиток біржової торгівлі природним газом і хочемо сприяти створенню біржового ринку газу. Ми працюємо на європейських біржових ринках і розуміємо важливість побудови ефективного працюючого ринку. Будувати цей ринок потрібно на таких умовах — прозорість угод, чесність учасників, верховенство права. Я переконаний, що нам потрібне таке регулювання, яке забезпечить дотримання всіх цих умови”, — резюмував Ю.Вітренко.
Як повідомляв УНН, 1 грудня розпочала роботу філія у структурі ПАТ “Укртрансгаз” “Оператор ГТС України”.