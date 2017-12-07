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На украинском рынке газа нет ни одного монополиста - "Нафтогаз"

На украинском рынке газа нет ни одного монополиста - "Нафтогаз"

Киев  •  УНН

 • 12636 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. На украинском оптовом рынке газа нет ни одного монополиста. Об этом заявил директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Сейчас украинский оптовый рынок газа полностью интегрирован с европейским. На нем нет ни одного игрока, который занимает монопольное положение", - подчеркнул он.

Как уточнил Ю.Витренко, "Нафтогаз" поддерживает развитие рынка, в том числе биржевого рынка газа, который является критически важным для построения рынка по европейскому образцу.

Сегодня, по словам директора по развитию бизнеса "Нафтогаза", на этом рынке не хватает как регулирования со стороны НКРЭКУ, так и регулирования со стороны НКЦБФР, а также регулирования непосредственно товарных бирж.

"Мы всячески поддерживаем развитие биржевой торговли природным газом и хотим способствовать созданию биржевого рынка газа. Мы работаем на европейских биржевых рынках и понимаем важность построения эффективного работающего рынка. Строить этот рынок нужно на таких условиях - прозрачность сделок, честность участников, верховенство права. Я убежден, что нам нужно такое регулирование, которое обеспечит соблюдение всех этих условий", - резюмировал Ю.Витренко.

Как сообщал УНН, 1 декабря начала работу филиал в структуре ПАО "Укртрансгаз" "Оператор ГТС Украины".

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