РФ відновила роботу пунктів пропуску в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. В окупованому Криму відновлено роботу всіх пунктів пропуску. Про це повідомили в прес-службі кримського прикордонного управління ФСБ, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
"Всі три пункти пропуску на кордоні Криму і України, які раніше тимчасово призупинили свою роботу через технічні неполадки, працюють в звичайному режимі", - повідомили в прес-службі.
Раніше за інформацією ФСБ РФ, на всіх трьох пунктах пропуску ділянки кордону між Україною та РФ в Криму виникли технічні неполадки. За словами представників прикордонного управління півострова, робота на них відновиться після усунення всіх неполадок.
Нагадаємо, сьогодні вночі, з 1:30, служби з боку анексованого Криму повністю припинили рух транспортних засобів та пішоходів через адміністративну межу з тимчасово окупованою територією півострова.