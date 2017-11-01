РФ відновила роботу пунктів пропуску в окупованому Криму

"Всі три пункти пропуску на кордоні Криму і України, які раніше тимчасово призупинили свою роботу через технічні неполадки, працюють в звичайному режимі", - повідомили в прес-службі.

Раніше за інформацією ФСБ РФ, на всіх трьох пунктах пропуску ділянки кордону між Україною та РФ в Криму виникли технічні неполадки. За словами представників прикордонного управління півострова, робота на них відновиться після усунення всіх неполадок.

Нагадаємо, сьогодні вночі, з 1:30, служби з боку анексованого Криму повністю припинили рух транспортних засобів та пішоходів через адміністративну межу з тимчасово окупованою територією півострова.