РФ возобновила работу пунктов пропуска в оккупированном Крыму

"Все три пункта пропуска на границе Крыма и Украины, которые ранее временно приостановили свою работу из-за технических неполадок, работают в обычном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Ранее по информации ФСБ РФ, на всех трех пунктах пропуска участки границы между Украиной и РФ в Крыму возникли технические неполадки. По словам представителей пограничного управления полуострова, работа на них возобновится после устранения всех неполадок.

Напомним, сегодня ночью, с 1:30, службы со стороны аннексированного Крыму полностью прекратили движение транспортных средств и пешеходов через административную границу с временно оккупированной территории полуострова.