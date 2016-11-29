На українських АЗС продовжує дорожчати скраплений газ

Ціна бензинів і дизельного палива залишилася на колишньому рівні. Бензин А-92 євро на українських АЗС коштує 22,20 грн/л, бензин А-95 євро - 22,95 грн/л, дизельне паливо євро - 20,68 грн/л.

Зріджений нафтовий газ на АГЗС / АГЗП в Україні знову подорожчав на 0,2% (2 коп/л) до 12,28 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 53,5%.

Як свідчить короткостроковий прогноз НТЦ "Психея" за цінами палива на українських заправках, потенціал зміни середньої ціни бензину А-92 євро в бік зниження становить 63 коп/л, для бензину А-95 євро цей показник дорівнює 88 коп/л, для ДТ євро - 43 коп/л, для зрідженого газу - 46 коп/л.