На украинских АЗС продолжает дорожать сжиженный газ

Цена бензинов и дизельного топлива осталась на прежнем уровне. Бензин А-92 евро на украинских АЗС стоит 22,20 грн/л, бензин А-95 евро - 22,95 грн/л, дизельное топливо евро - 20,68 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ на АГЗС/АГЗП в Украине снова подорожал на 0,2% (2 коп/л) до 12,28 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 53,5%.

Как показывает краткосрочный прогноз НТЦ "Психея" по ценам топлива на украинских заправках, потенциал изменения средней цены бензина А-92 евро в сторону снижения составляет 63 коп/л, для бензина А-95 евро этот показатель равен 88 коп/л, для ДТ евро - 43 коп/л, для сжиженного газа - 46 коп/л.