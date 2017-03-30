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На травневі свята "Укрзалізниця" призначила ще 4 додаткові поїзди

На травневі свята "Укрзалізниця" призначила ще 4 додаткові поїзди

Київ • УНН

 • 10642 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. На травневі свята "Укрзалізниця" вже призначила чотири додаткові поїзди та додаткові рейси 2 графікових поїздів. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

До свят "Укрзалізниця" вже призначила 4 додаткові поїзди у західному та південному напрямках, а також додаткові рейси 2 графікових поїздів із Дніпра та Костянтинівки до Одеси.

Зокрема, у період з 26 квітня по 10 травня курсуватимуть наступні додаткові поїзди:
1. № 191/192 Київ – Львів, з Києва та Львова 28, 29 квітня, 2, 8, 9 травня.
2. №197/198 Київ – Ковель, з Києва та Ковеля 28, 29 квітня, 2, 8, 9 травня.
3. № 270/269 Одеса – Харків, з Одеси 27 квітня, 2, 4, 9 травня, з Харкова 26, 28 квітня, 3, 5, 10 травня.
4. № 235 Харків – Ужгород, з Харкова 28 квітня, 2 , 5, 9 травня, з Ужгорода 26, 30 квітня, 3, 7, 10 травня.
Крім цього, збільшено періодичність курсування 2 графікових поїздів:
1. № 63/64 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса, з Дніпра 26, 28, 30 квітня, 2, 4, 6, 8, 10 травня, з Одеси 27, 29 квітня, 1, 3, 5, 7, 9 травня.
2. № 92 Костянтинівка – Одеса, з Костянтинівки 27 квітня, з Одеси 26, 28 травня.

Як повідомляв УНН, на Великдень "Укрзалізниця" призначила ще один додатковий поїзд № 203/207 Жмеринка – Ужгород.

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