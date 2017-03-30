На майские праздники "Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительные поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. На майские праздники "Укрзализныця" уже назначила четыре дополнительных поезда и дополнительные рейсы 2 графиковых поездов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
К праздникам "Укрзализныця" уже назначила 4 дополнительных поезда в западном и южном направлениях, а также дополнительные рейсы 2 графиковых поездов из Днепра и Константиновки в Одессу.
В частности, в период с 26 апреля по 10 мая будут курсировать следующие дополнительные поезда:
1. № 191/192 Киев - Львов, из Киева и Львова 28, 29 апреля, 2, 8, 9 мая.
2. №197 / 198 Киев - Ковель, из Киева и Ковеля 28, 29 апреля, 2, 8, 9 мая.
3. № 270/269 Одесса - Харьков, из Одессы 27 апреля, 2, 4, 9 мая, из Харькова 26, 28 апреля, 3, 5, 10 мая.
4. № 235 Харьков - Ужгород, из Харькова 28 апреля, 2, 5, 9 мая, из Ужгорода 26, 30 апреля, 3, 7, 10 мая.
Кроме этого, увеличена периодичность курсирования 2 графиковых поездов:
1. № 63/64 Днепр - Кривой Рог - Одесса, с Днепра 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая, из Одессы 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7 9 мая .
2. № 92 Константиновка - Одесса, из Константиновки 27 апреля, из Одессы 26, 28 мая.
Как сообщал УНН, на Пасху "Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд № 203/207 Жмеринка - Ужгород.