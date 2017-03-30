На майские праздники "Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительные поезда

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52319 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105165 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161922 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119078 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118118 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113425 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104874 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107230 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103714 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155169 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На майские праздники "Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительные поезда

На майские праздники "Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительные поезда

Киев  •  УНН

 • 10640 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. На майские праздники "Укрзализныця" уже назначила четыре дополнительных поезда и дополнительные рейсы 2 графиковых поездов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

К праздникам "Укрзализныця" уже назначила 4 дополнительных поезда в западном и южном направлениях, а также дополнительные рейсы 2 графиковых поездов из Днепра и Константиновки в Одессу.

В частности, в период с 26 апреля по 10 мая будут курсировать следующие дополнительные поезда:
1. № 191/192 Киев - Львов, из Киева и Львова 28, 29 апреля, 2, 8, 9 мая.
2. №197 / 198 Киев - Ковель, из Киева и Ковеля 28, 29 апреля, 2, 8, 9 мая.
3. № 270/269 Одесса - Харьков, из Одессы 27 апреля, 2, 4, 9 мая, из Харькова 26, 28 апреля, 3, 5, 10 мая.
4. № 235 Харьков - Ужгород, из Харькова 28 апреля, 2, 5, 9 мая, из Ужгорода 26, 30 апреля, 3, 7, 10 мая.
Кроме этого, увеличена периодичность курсирования 2 графиковых поездов:
1. № 63/64 Днепр - Кривой Рог - Одесса, с Днепра 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая, из Одессы 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7 9 мая .
2. № 92 Константиновка - Одесса, из Константиновки 27 апреля, из Одессы 26, 28 мая.

Как сообщал УНН, на Пасху "Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд № 203/207 Жмеринка - Ужгород.

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